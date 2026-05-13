Casusluk Davası'nda Ara Karar Verilecek… Avukat Demir: "Savcının İstediği Eksik Evrakların İddianame Hazırlanmadan Tamamlanması Gerekirdi"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Casusluk Davası'nda, Mahkeme Heyeti, bir saatlik aradan sonra ara kararını açıklayacak. Ekrem İmamoğlu, salondan ayrılırken "Ara karara gelmeyeceğim. İBB davasına geçeceğim. Gerek yok. Şimdi kötü bir laf ederim başıma iş açılır" dedi. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, duruşma savcısının tutukluluk halinin devamı talebinin gerekçelerinden birinin "eksik evraklar" olduğuna dikkati çekerek, "Bunun iddianame hazırlanmadan yapılması gerekirdi" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davaya, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No'lu duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşma, savcının dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasının ardından sanık ve avukat beyanlarıyla devam etti.

"SAVCININ, TUTUKLULUK DEVAM GEREKÇESİ EKSİK EVRAKLAR. İDDİANAME HAZIRLANMADAN TAMAMLANMASI GEREKİRDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz, iddianamede somut deliler bulunmadığını belirterek, sanıkların kendini değil, diğer sanıkları savunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İmamoğlu'nun diğer avukatı Hasan Fehmi Demir de savcılığın tutukluluk halinin devamı talebinin gerekçelerinden birinin "eksik evraklar" olduğuna dikkati çekerek, "23 Ekim 2025'ten sonra MİT'e yazıp rapor almak, BTK'ya yazıp görüşmelerin içeriğinin istenmesi gerekirdi. Bunun iddianame hazırlanmadan yapılması gerekirdi" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "ARA KARARA GELMEYECEĞİM, İBB DAVASINA GEÇECEĞİM"

Daha sonra duruşmaya bir saat ara verildi. Mahkeme Başkanı, aradan sonra ara kararını açıklayacağını bildirdi.

İmamoğlu ise salondan ayrılırken izleyicilere dönerek "Ayağınıza sağlık. Ara karara gelmeyeceğim. İBB davasına geçeceğim. Gerek yok. Şimdi kötü bir laf ederim başıma iş açılır" dedi.

Kaynak: ANKA