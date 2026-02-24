Haberler

İmamoğlu'ndan Bakırköy Mitingine Davet:  Benim Tek Suçum Girdiğim Hiç Bir Seçimi Kaybetmemek

Güncelleme:
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bakırköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet ederken, kazanacaklarına inandığını belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bakırköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Bakırköy Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Benim tek suçum var: Girdiğim hiç bir seçimi kaybetmemek. Yine kazanacağız!" dedi.

