İmam Tanrıverdi Turistlere Rehberlik Yapıyor

Antalya'da farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve fethin simgesi olan Şehzade Korkut Camisi'nde görev yapan imam Muhammed Deniz Tanrıverdi, ziyaretçilere tarihi camiyi Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Rusça ve İngilizce anlatarak turizm elçisi gibi çalışıyor.

Tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan ve Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan camide görev yapan 36 yaşındaki Muhammed Deniz Tanrıverdi, Türkçe'nin yanı sıra Rusça ve Arapçayı iyi seviyede, İngilizceyi de orta seviyede biliyor. Tanrıverdi, vakit namazlarından kalan zamanlarda camiyi gezen turistlere de rehberlik ediyor.

Gönüllü turizm elçisi gibi çalışan Tanrıverdi, yapının özelliklerini, hikayesini ve İslamiyet'i turistlere anlatıyor.

"Camiye günde ortalama 3 bin turist geliyor"

Tanrıverdi, AA muhabirine, 14 yıllık imam olduğunu, 2 yıldır da Şehzade Korkut Camisi'nde görev yaptığını söyledi.

Rusça ve İngilizceye karşı küçük yaşlardan itibaren ilgisinin olduğunu anlatan Tanrıverdi, "İmamlıktan önce Rusça ve İngilizceyi öğrenmiştim. Arapçayı da mesleğim gereği öğrendim." dedi.

Camide rehber imam gibi görev yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Camiye günde ortalama 3 bin turist geliyor. Turistler bir imamın kendilerine rehberlik yaptığını görünce şaşırıyorlar. Hatta bazıları imam olduğuma inanmıyor." diye konuştu.

Turistlere hem cami hem de İslamiyet hakkında bilgi verdiğini anlatan Tanrıverdi, "Camiyi ziyaret eden 6 turistin Müslüman olmasına vesile oldum. Benim için görevimin en mutluluk veren tarafı da buydu. En son Müslüman olmasına vesile olduğum Alman turist ismini 'Musa' koyduk." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, camiye gelenlere de kendi dillerinde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından hediye ettiklerini dile getirdi.

Antalya'yı fetheden Selçuklular tarafından camiye çevirmesiyle "fethin sembolü" olarak kabul edilen Şehzade Korkut Camisi, tarihi Kaleiçi'nin de simge yapılarından biri. 1896'da çıkan yangının ardından harabeye dönüşen, 3 yıl önce yapılan restorasyon ile yeniden ibadete açılan tarihi cami, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.