Bursa'da İmam Hatip Ortaokulu'nun salonunda dansözlü etkinlik yapıldığı iddia edildi - Haberler

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Bursa'da İmam Hatip Ortaokulu'nun salonunda dansözlü etkinlik yapıldığı iddia edildi

Haberler.com - Güncel
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonda Okul Aile Birliği Yönetimi'nin okula gelir elde etmek için düzenlediği etkinlikte dansöz oynatıldığı iddia edildi. Durumu tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, "Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır." dedi.

Bursa'da Çalı İmam Hatip Ortaokulu'na ait salonunda, okul aile birliğine gelir etmek amacıyla düzenlendiği iddia edilen etkinlikte dansöz oynatıldı.

Durum karşısında tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, "Bu görüntüler Nilüfer Çalı İlk, Orta ve İmam Hatip Ortaokulundan. Okula gelir elde etmek için Okul Aile Birliği'nin düzenlediği okul çayı dansöz eşliğinde yapıldı. Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre "Okulların kaynak yaratmak için düştüğü acziyet karşısında duyduğumuz utanç tarifsizdir" diyen Toy, şöyle devam etti: "Merak ediyoruz, bugün dansöz oynatarak okula para toplamaya çalışanlar yarın daha neler yapacak? Sorumlular hakkında derhal işlem yapılmalı, adli-idari süreç başlatılmalıdır.

Okul yönetiminin de daha şimdiden 'Okul Aile Birliği bizden bağımsız düzenledi' dediğini duyar gibiyiz. Sakın ha! Devlet memurluğu sınırlarını bu yollarla aşan, okul aile birliklerini bir araç olarak kullanan okul müdürleri ilk hesap sorulması gereken kişilerdir. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkililerden açıklama bekliyoruz."

Haberler.com - Güncel

İmam Hatip Liseleri Nilüfer Bursa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

Bu da yalan diğerleri gibi

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Osman Tokgonul:

Ha bu yalan , bira kutuları doğru !

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