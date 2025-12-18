Haberler

İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Python Sertifikası" aldı

Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Python ile Oyunlaştırma Programlama Eğitimi"ni tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından gelen ve Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören gençler "Python ile Oyunlaştırma Programlama Eğitimi" aldı.

ÖNDER tarafından, Başakşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin teknoloji alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen eğitim kapsamında, 2 Kasım-14 Aralık tarihlerinde yapılan 5 haftalık programı başarıyla tamamlayan 28 öğrenciye, Başakşehir Living Lab'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, içinde bulunulan çağın teknolojiyi sadece kullanan değil yön veren, bilgiyi üreten nesilleri önemli hale getirdiğini söyledi.

Python'un da 21. yüzyılın temel okuryazarlık alanları arasında olduğunu belirten Ökten, şunları kaydetti:

"Verilen eğitim teknik bir eğitim olmaktan ziyade düşünmeyi sistematik hale getirmekte, sabrı güçlendirmekte ve üretme cesareti vermektedir. Yapay zeka hayatımızın bir parçası oldu fakat Batılı otoritelerle bir araya geldiğimizde diyorlar ki 'Ahlak, etik, sosyal ve duygusal beceriler olmadan bunun bir anlamı yok.' Yani her şeyin merkezinde insan var. İnsani hasletlerimizi geliştirmezsek yapay zekanın ve diğer teknolojilerin de bir anlamı olmayacaktır."

"Siz bu işin yolunu açan kadrolarsınız"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da imam hatip okullarının, 1951'de kuruluşun ardından 74 yıllık hikaye ve büyük bir mücadeleyle bugünlere geldiğini söyledi.

İmam hatip okullarını Ashab-ı Suffa'ya benzeten Ceylan, şöyle konuştu:

"Peygamberimiz gençlerin bir kanadına ukbayı, bir kanadına da dünyayı yerleştiriyordu. Bizler de gönlümüze ukbayı yerleştirdikten sonra bu tür eğitimlere yöneliyoruz. Siz bu işin yolunu açan kadrolarsınız, öncü nesil sizlersiniz. Biz adalet ve merhamet temelleri üzerine kurulmuş bir dünyayı inşa edecek gençlerle yürümekten dolayı çok mutluyuz. İnşallah güzel yarınlar bizim olacaktır. O zaman biz Gazze'deki zulmü, Suriye'yi, Arakan'ı konuşmayacağız, yeni bir dünyayı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe ise dünyanın 105 ülkesinden gelen gençlerle çeşitli organizasyonlar yaptıklarını belirtti.

Dilde farklı gönülde bir, coğrafyada farklı inançta bir gençlerle 5 hafta boyunca güzel bir eğitim ortamı oluşturduklarını aktaran Hibe, "Çalışmamız, sivil toplum ile yerel ve merkezi otoritenin iş birliğinde gerçekleşti. Sağlam bir gelecek, ortak amaç ve hedeflerle inşa ediliyor. Bu, ilimle güçlenen, ahlakla yön bulan ve teknolojiyle insanlığa katkı sunmayı hedefleyen yeni bir yolculuğun başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
