İmam Hatip Lisesi'nde 'İçindeki Seni Hareket Geçir' Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen "İçindeki Seni Hareket Geçir" konulu konferansta konuşan Öztürk, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Hayatta samimiyet ve inancın büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürk, "Besmeledeki ihlas başarınızı gösterir. Bunlar nitelikli, kaliteli Müslüman ve insan için geçerlidir. Her şey sizinle başlar. Buna inanır ve çalışırsanız mutlaka başarırsanız. İyiliği güzelliği, hakkı, hakimiyeti hakim kılmazsanız başarılı olamazsınız." diye konuştu.

Konferansın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Öztürk'e plaket sundu.