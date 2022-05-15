İmalı paylaşımı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlanan Bayraktar yeni tweet'inde bu kez "başkan" ifadesini kullandı
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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, önceki gün Twitter hesabından "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun" gibi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bayraktar'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme olduğu iddia edilirken, bugün bir paylaşım daha yapan eski Bakan, "Partimden ve Reisten ayrılmadım. Milletimiz Başkanımızı tekrar seçecektir" ifadelerini kullandı.
Son dönemde yaptığı imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, önceki gün Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.
MESAJININ ERDOĞAN'A GÖNDERME OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Mesajında "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" ifadelerine yer veren Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastettiği ileri sürüldü.
TARTIŞMA YARATAN İDDİA SONRASI YENİ PAYLAŞIM
Gündem olan iddianın ardından bugün yeni bir paylaşım daha yapan Eski Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başkan" olarak söz etti. Bayraktar attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;
"Sn.R.T.ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak Partimden ve Reisten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir."