Türk halkına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İlyas Salman beraat etti Güncel Haberler Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti. Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman'ın duruşması bugün görüldü. 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmazken avukatı hazır bulundu. 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman'ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti. BERAAT ETTİ Duruşmada söz verilen İlyas Salman'ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman'ın beraatine karar verdi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Asliye Ceza Mahkemesi İlyas Salman Magazin Güncel Haberler

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