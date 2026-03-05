Haberler

Engellinin akülü araç hayalini ilkokul öğrencilerinden oluşan "iyilik timi" gerçekleştirdi

Engellinin akülü araç hayalini ilkokul öğrencilerinden oluşan 'iyilik timi' gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Gazi İlkokulu öğrencileri, 'iyilik timi' olarak tanımladıkları grup ile bedensel engelli Gürcü Ayhan'a akülü araç hediye etti. Öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla alınan araç, Ayhan'ın hayatını kolaylaştıracak.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri bedensel engelliye akülü araç hediye etti.

Gazi İlkokulu bünyesinde kurulan ve kendilerine "iyilik timi" adını veren öğrenciler, bedensel engelli Gürcü Ayhan'a (40) akülü araç hediye etmeye karar verdi.

Sınıf öğretmenleri Çiğdem Yörür öncülüğünde, velilerin, hayırseverlerin ve öğrencilerin harçlıklarıyla alınan akülü araç, Ayhan'a teslim edildi.

Çocukların hediyesi karşısında duygulanan Ayhan, "Çok mutluyum. Artık akülü arabamla gezeceğim, göl kenarına ve kardeşime gideceğim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Ayhan'ın kız kardeşi Saniye Göker ise ablasının hayalini kurduğu akülü araca kavuşmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, çocukların küçük olsa da yüreklerinin kocaman olduğunu dile getirdi.

Gazi İlkokulu Müdürü Şahin Ünüvar, projenin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Mardin'deki bir ilkokula kitap yardımı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi desteğinin ardından bu üçüncü adımla bir engeli daha kaldırdıklarını anlatan Ünüvar, bir sonraki tekerlekli sandalyenin depremzedeye gönderileceğini kaydetti.

Öğrenciler de iyilik yaptıkça mutlu olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi