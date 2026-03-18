İlkokul öğrencileri Çanakkale şehitlerini özel koreografi ile andı

BURSA'da 130 ilkokul öğrencisi hazırladıkları 'Dur Yolcu' koreografisi ve zeybek eşliğinde Çanakkale şehitlerini andı.

Osmangazi ilçesinde eğitim veren Lütfi Banuşoğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında özel bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde Efe kostümü giyen bir öğrenci zeybek oynarken, diğer öğrenciler de 'Dur Yolcu' yazıp, Türk bayrağı ve Çanakkale Zaferini tasvir eden posteri açıp, Çanakkale şehitlerini andı. 130 öğrencinin katıldığı anma etkinliği dronla da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
