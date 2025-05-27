İlkadım'da Kardeş Katliamı: Barış K. Ağabeyi Tarafından Vuruldu

İlkadım'da Kardeş Katliamı: Barış K. Ağabeyi Tarafından Vuruldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan Barış K. hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Ahmet K. için polis çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda tıraş olan Barış K. (43) ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Ahmet K. tabancayla ateş ederek kardeşi Barış K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Berber salonunun sahibi ile bir personeli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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