İlkadım'da Gazi Kafe Park Yenileniyor
İlkadım Belediyesi, 'Güvenli Parklar' projesi kapsamında Gazi Kafe Park'ı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yeni konseptte kafe, restoran, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.
İlkadım Belediyesince yürütülen "Güvenli Parklar" projesi kapsamında yenilenen Gazi Kafe Park'ta çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir dönüşüm uygulanan parkın yeni konseptinde restoran, kafe, genişletilmiş çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri ve arttırılmış yeşil alanlar yer alacak. İstiklal Caddesi'ne doğrudan bağlantısıyla dikkat çeken alanın, tamamlandığında bölgenin yeni cazibe noktalarından biri olması hedefleniyor.
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Gazi Kafe Park'ı en kısa sürede hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Parkımız yıl boyunca hizmet verecek, daha fazla yeşil alan ve yeni sosyal donatılarıyla vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak." ifadelerini kullandı.