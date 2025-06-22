İlkadım Belediyesi'nden YKS Velilerine Ücretsiz Çay ve Su İkramı

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İlkadım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin velilerine ücretsiz çay ve su ikramında bulundu. Velilere destek olmak için sınav merkezleri önünde çadırlar kurarak gölgelik alanlar sunan belediye, bu hizmetiyle velilerin takdirini topladı.

İlkadım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin velilerine ücretsiz çay ve su ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, binlerce öğrenci sınav merkezlerinde ter dökerken, veliler de dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi. Bu süreçte velilere destek olmak isteyen İlkadım Belediyesi, sınav merkezlerinin önlerine çadırlar kurdu. Gölgelik alanlarda bekleme imkanı sunan belediye ekipleri, aynı zamanda kurulan stantlarda ücretsiz çay ve su ikram etti.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu hizmet, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sınav süresince ücretsiz ikramlardan ve sağlanan gölgelik alanlardan faydalanan veliler, belediye personeline ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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