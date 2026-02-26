Haberler

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, gençlerle bir araya geldi

Güncelleme:
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programında gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini dinledi. Program, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlendi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Maarifin Kalbinde Ramazan" adlı söyleşi ve iftar programı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gençleri önemsediklerini aktararak, "Genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyor, onların fikirlerini, düşüncelerini, hayallerini dinliyoruz. Genç kardeşlerimizin fikirleri ve düşünceleri, gençlere yönelik yapacağımız çalışmalar için bizlere ışık oluyor. İlkadım Belediyesi olarak gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimiz için Öğrenci Durağı, Mobil Oyun Atölyesi ve Gezici Kütüphane, kültürel etkinlikler ve spora ve sporcuya destek gibi önemli projeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu



