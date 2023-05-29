İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'tan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Anadolu, Unkapanı, Kökçüoğlu Mahalle gezilerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3 aileye oturma grubu, halı, çekyat, perdeye varan farklı eşya yardımları yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş, Anadolu, Unkapanı, Kökçüoğlu Mahalle gezilerinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardım talebini geri çevirmedi. Başkan Demirtaş'ın verdiği not sonrası hemen harekete geçen Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri talepte bulunan vatandaşları önce mahalle muhtarlarına sorduktan sonra, akabinde kurumlar arası bilgi havuzunda araştırma yaptı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3 aileye ihtiyacı olan oturma grubu, halı, çekyat, perdeye varan farklı eşya yardımları yapıldı.

"Veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyoruz"

İlkadım halkının hayırseverlik noktasında duyarlı olduğunu kaydeden Başkan Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlarımız belediyemizin hayır çarşısına çok güzel yardımlarda bulunuyor. Hemşehrilerimiz de kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hayır çarşımıza getiriyor. ya da belediyeyi arayarak 'kullanabilir durumdaki eşyamı bağış yapmak istiyorum' diyen vatandaşlarımıza ekiplerimiz hiçbir ücret almaksızın kapılarından tutanak karşılığı teslim alıyor. Biz de gerekli durumlarda eşyaların bakım ve onarımlarını yenileyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu anlamda Kadın Koordinasyon Merkezimiz ilçemizde alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor" dedi. - SAMSUN