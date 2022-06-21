İlk hac kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı Hac kafilesinin otobüslere binmesinden detaylar Hacı adaylarına Kovid-19 aşısı yapılması Gazze'den ilk hac kafilesi, Refah sınır kapısındaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Hac kafilesinin otobüslere binmesinden detaylar Hacı adaylarına Kovid-19 aşısı yapılması Gazze'den ilk hac kafilesi, Refah sınır kapısındaki işlemlerinin ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı. Sınırdaki sağlık görevlileri hacı adaylarına Kovid-19 aşısı yaptı. AA / Ashraf Amra - Güncel Gazze Hac Güncel Haberler

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