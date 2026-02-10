İliç Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerden Uğur Yıldız'ın Ailesinden Dem Parti'ye Ziyaret

(ANKARA) - İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, Dem Parti'yi ziyaret etti. Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "9 canımızın hayatını kaybettiği İliç'in sorumluları yargılanana, adalet sağlanana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Grup Başkanvekilimiz Sezai Temelli ve milletvekilimiz Ayten Kordu ile, İliç maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın kıymetli ailesi ve avukatıyla bir araya geldik. Uğur Yıldız'ın ailesinin yürütmüş oldukları adalet mücadelesinde sonuna kadar yanlarındayız. 9 canımızın hayatını kaybettiği İliç'in sorumluları yargılanana, adalet sağlanana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."