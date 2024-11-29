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İlhan Uzgel: "Dış Politika, Türkiye'nin Hep Zararla Ayrıldığı Bir Pazarlık Masasının Etrafında Şekilleniyor"

İlhan Uzgel:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Merkel’in anılarından göç pazarlığının detaylarını öğreniyoruz. AKP’nin, meseleyi nasıl bir al-ver pazarlığı ile Türkiye’nin başına bela ettiğini okuyoruz. İleride, Scholz anılarını yazdığında da benzer şeyleri okuyacağız muhtemelen. Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. AKP ise hiç değişmiyor. Dış politika, Türkiye’nin hep zararla ayrıldığı bir pazarlık masasının etrafında şekilleniyor. CHP iktidarında, ilke temelli ve yurttaşlarımızın esenliğini/güvenliğini her şeyin önüne koyan bir dış politika anlayışı olacak" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Merkel'in anılarından göç pazarlığının detaylarını öğreniyoruz. AKP'nin, meseleyi nasıl bir al-ver pazarlığı ile Türkiye'nin başına bela ettiğini okuyoruz. İleride, Scholz anılarını yazdığında da benzer şeyleri okuyacağız muhtemelen. Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. AKP ise hiç değişmiyor. Dış politika, Türkiye'nin hep zararla ayrıldığı bir pazarlık masasının etrafında şekilleniyor. CHP iktidarında, ilke temelli ve yurttaşlarımızın esenliğini/güvenliğini her şeyin önüne koyan bir dış politika anlayışı olacak" dedi.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, resmi sosyal medya hesabından Angela Merkel'in anı kitabında yer alan ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Uzgel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya'nın eski başbakanı Merkel'in fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı şöyle:

"Merkel'in anılarından göç pazarlığının detaylarını öğreniyoruz. AKP'nin, meseleyi nasıl bir al-ver pazarlığı ile Türkiye'nin başına bela ettiğini okuyoruz. İleride, Scholz anılarını yazdığında da benzer şeyleri okuyacağız muhtemelen. Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. AKP ise hiç değişmiyor. Dış politika, Türkiye'nin hep zararla ayrıldığı bir pazarlık masasının etrafında şekilleniyor. CHP iktidarında, ilke temelli ve yurttaşlarımızın esenliğini/güvenliğini her şeyin önüne koyan bir dış politika anlayışı olacak. Buna hem Batı hem de tüm dünya hazır olmalı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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