İlhan Taşcı, RTÜK'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doktorlara 'Sizi Yuvanıza, Ülkenize Dönmeye Davet Ediyorum' Çağrısını İçeren Kamu Spotunu Onayladığını...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, “Doktor istifalarını ‘Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz’ diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum’ çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı” açıklamasını yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "Doktor istifalarını 'Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz' diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum' çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı" açıklamasını yaptı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum" çağrısını içeren kamu spotunun RTÜK tarafından televizyonlarda yayınlanmak üzere onaylandığını duyurdu. Taşcı'nın konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Doktor istifalarını 'Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz' diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum' çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!"