Haberler

ABD'de Demokratlar, Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a yönelik saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın Minneapolis'te halka hitap ederken uğradığı saldırı, birçok Demokrat siyasetçi tarafından kınandı. Saldırının Trump'ın nefret dolu söylemleri ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

ABD'de Demokratlar, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada saldırıya uğramasını kınadı.

ABD'nin New York kentinin Demokrat Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Demokratlar Bernie Sanders, Valerie Foushee, Kelly Morrison, Yassamin Ansari, Ted Lieu ve Susie Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Mamdani, saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirerek, Omar'ın defalarca ırkçılığa maruz kaldığını ancak bu durumun onu Minnesota için mücadele etmekten alıkoymayacağını vurguladı.

Sanders, Omar'ın cesaretini överek, "Trump'ın saldırıyı kınamak yerine söylemini tırmandırması ve onu bir kez daha hedef alması utanç verici. Artık nefret ve ırkçılığa yer yok." ifadelerine yer verdi.

Foushee de "politik şiddetin" ABD'de yeri olmadığı vurgusunu yaparak, "Kongre Üyesi Omar'ın saldırıdan sonra halka açık toplantısına devam etme cesaretini takdir ediyorum. O bir savaşçı ve gerçek bir kamu görevlisi." değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, Trump'ın "Omar'a karşı nefret dolu söylemler yaydığını" savunarak, bunu körükleyen, şiddet içeren söylemlerin durdurulması gerektiğine işaret etti.

Ansari, Trump'ın "durmaksızın yaptığı saldırılarla bu tür nefreti defalarca kışkırttığını" söyleyerek, "Ilhan'ın gücü ve azmi ilham verici ve onunla birlikte hizmet etmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Lieu, geçen hafta Florida Temsilcisi Maxwell Frost'a yapılan ayrı bir saldırıya atıfta bulunarak, bu durumun "son derece rahatsız edici" olduğunu söyledi ve Trump ile Cumhuriyetçilerden "gerginliği azaltmalarını ve bu tür davranışları kesin bir şekilde reddetmelerini" istedi.

Lee de, siyasi şiddetin "sona ermesi gerektiğini" vurgulayarak, "Ne o, ne de herhangi bir politikacı, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ilhan Omar'a saldırı

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak sıvı püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

Yapılan incelemelerde Omar'a sıkılan maddenin, elma sirkesi olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum