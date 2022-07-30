İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
AKM'de yapılan törenden kesitler Naaşın salona getirilişi Konuşmalar İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.
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AKM'de yapılan törenden kesitler
Naaşın salona getirilişi
Konuşmalar İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.
"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için ilk tören AKM'de düzenlendi.
AA / Cihangir Suiçmez - Güncel