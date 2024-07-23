İlhami Aktaş Kocaeli Valisi olarak göreve başladı

KOCAELİ Valisi olarak 10 Temmuz'da yayımlanan kararname ile görevlendirilen İlhami Aktaş, bugün göreve başladı.

Resmi Gazete'de 10 Temmuz'da yayımlanan kararname ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Malatya Valisi olarak atandı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Kocaeli Valisi olarak görevlendirildi. Vali Yavuz, 17 Temmuz'da Kocaeli'den ayrılıp Malatya'daki görevine başladı. Çanakkale Valiliği'nden ayrılan İlhami Aktaş da bugün itibarıyla Kocaeli'deki görevine başladı. Vali Aktaş için düzenlenen karşılama törenine vali yardımcıları, il müdürleri ve valilik personeli katıldı. Valilik binası girişinde gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Vali Aktaş, makamında açıklamada bulundu.

Valilik kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Vali İlhami Aktaş, "10 Temmuz 2024 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli iline Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bugün itibarıyla da görevimize başlamış bulunuyoruz. Ben görevimizin başta Kocaeli halkı olmak üzere ilimize, ülkemize, kendimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 30 yıllık mülki idare amiri olarak daha önce 2 ilde valilik yaptıktan sonra 3'üncü görev yerimiz, yine çok temalı, kendine özgün ve sanayinin başkenti olan, Türkiye'nin sanayi kalbi sayılan, ülkemiz için çok büyük stratejik öneme sahip olan Kocaeli'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu görev süremiz içerisinde inşallah tüm halkımızla beraber, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, STK'larımız, sanayi kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, işçi kuruluşları, derneklerimiz, tüm bileşenlerle beraber, istişare kültürü içerisinde ilimize, ülkemize nasıl katkı sağlayacağımızı, var olan varsa sorunlarını tespitiyle bunların çözümü noktasında hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile vatandaşımızla hiçbir engel olmadan, hiçbir problem çıkmadan her zaman için kapımız açık bir şekilde, vatandaş odaklı, kapımız, gönlümüz tüm arkadaşlarımızla beraber, onların sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Asayiş hizmetlerinden, milli eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerinden, tarım hizmetlerine, çevre hizmetlerinden kalkınma hizmetlerine devletin bize verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, yine devletin o şefkatli yüzüyle elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermek için azami özeni göstereceğiz. Vatandaşımızın huzur içerisinde yaşaması için başta trafik, asayiş olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimizle beraber de kamu düzeninin korunması, kamu düzeninin iyileştirilmesi anlamında, hiçbir uyuşturucu satıcısına, çocuklarımızın zehirlenmesine fırsat vermeden, kadına şiddet konusunda, uyuşturucu konusunda, organize örgütler konusunda da yine arkadaşlarımızla beraber gece gündüz büyük çaba ve gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.