Ilgın'da çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi gözaltına alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 2 GÖZALTI

Konya'nın Ilgın ilçesinde Gökçeyurt ile Belekler mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Konu ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yangının ormanın yanındaki inşaattaki çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.