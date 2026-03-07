Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu sürüyor

Haberler

Kastamonu'daki Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul ederek kış turizminde önemli bir destinasyon haline geldi. Kayak sezonunun yoğun geçtiği merkez, Ilgaz'ın doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından açılışı 2020'de yapılan kayak merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Kayak sezonunda özellikle hafta sonları farklı illerden gelen vatandaşlar kayak merkezinde yoğunluğa neden oluyor.

Ziyaretçilerden Kübra Nur Seçilmiş, AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla geldiğini belirten Seçilmiş, "Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyorum. Kayak yapmak için geldik. İlk kez kayak yapıyorum. Nisana kadar sezon açık kalır diye düşünüyorum." dedi.

Ilgaz'ın doğasını çok beğendiğini dile getiren Seçilmiş, "Daha önce sosyal medyadan görmüştüm ama ilk kez geldim. Ilgaz çok güzel bir yer. Kastamonu'da eşi benzeri bulunmayan bir yer." diye konuştu.

Buket Erdem ise kayak yapmanın çok keyifli olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarla eğlenmek için geldik. Ilgaz'a ilk kez geliyoruz. Gayet güzel, çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
