Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve aralıklarla devam eden kar yağışı, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Bu doğal güzellikler dronla görüntülendi.

Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

