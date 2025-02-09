Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kar yağışı, bölgenin ormanlarını beyaz örtüyle kaplayarak seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti.
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Kar yağışı, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.
Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının 70 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ormanlık alanların karla buluşması, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.