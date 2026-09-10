Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

ÇANKIRI'da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde deprem senaryolu göçük, çoklu kaza ve yangın tatbikatı yapıldı.

Çankırı Valiliği koordinesinde, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü ve Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde 'Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 23'üncü Bölge Tatbikatı ve Karayolları Kaza ve Yangın Tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, Çankırı ve Kastamonu illerini birbirine bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde senaryo gereği deprem sonrası göçük ve çoklu trafik kazası meydana geldi. Senaryo gereği kazaya karışan araçlarda çok sayıda vatandaş mahsur kalırken, yaralıların bulunduğu araçlardan birinde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine UMKE başta olmak üzere AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, Karayolları ekipleri, HAME (Halk Sağlığı Müdahale Ekibi) olay yerine sevk edildi. Kurumların kendi görev alanları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğü tatbikatta; olay yerine ulaşım, güvenli çalışma alanının oluşturulması, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması, yangına müdahale, yaralıların triyajı ve medikal kurtarılması ile sağlık kuruluşlarına nakil süreçleri koordineli şekilde uygulandı. Gerçeğini aratmayan senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatla, olası afet ve acil durumlarda hızlı, koordineli ve etkin sağlık hizmeti sunulmasına yönelik hazırlıkların güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı