Doğu kar altında; 1561 yerleşim biriminin yolu kapandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi ve 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Yolda çok sayıda ağır tonajlı araç beklemekte.

ILGAR DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 2 bin 550 rakımlı ılgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Gürcistan'dan Mersin'e giden TIR şoförü İzzet Dursun, çok sayıda ağır tonajlı aracın yolda beklediğini söyledi. Posof Türkgözü kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
