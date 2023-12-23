İletişim Uzmanı Ali Saydam, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi Programına Konuk Oldu

İletişim uzmanı ve gazeteci Ali Saydam, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi"nin düzenlediği programa konuk oldu.

Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlik alanını gezen Saydam, Karikatür, Resim, İllüstrasyon, Öykü, Akademi, Video-Edit, Haritalar, Fotoğraflar, El Sanatları, Hukuk ve Dezenformasyon Masalarında yapılan çalışmaları inceledi.

Saydam, program kapsamında " İsrail'e yönelik algı değişiyor mu?" söyleşisinde, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin sözcüsü ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın sorularını yanıtladı.

Yahudi sermayesi ve lobisinin 1960 yapımı "Eksodüs" filmi ile Filistin'e yerleşme konusunu işlediklerini belirten Saydam, bugün Filistin'de yaşananların son 50-60 yıllık çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Saydam, bir İsrailli gazeteciden Filistin bölgesinde bulunmalarının 3 temel gerekçesini aktararak, "Birincisi, sürekli mağduru oynarlar. İşte son olarak 7 Ekim'i kullandılar. İkincisi insansızlaştırma. 'Bunlar insan değil, hayvandır. İstediğinizi yapabilirisiniz, yargılanmayacaksınız' diyorlar askerlerine. Üçüncüsü vaat edilmiş topraklar meselesi. Tanrısal boyut kattılar. Yıllardır bunu işliyorlar ve bugün bu politikalar ortaya çıkıyor." dedi.

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifin yaptığı işin çok önemli olduğuna ve tarihsel hafızayı diri tutması açısından da bu çalışmaların devam etmesi gerektiğine işaret eden Saydam, Yahudi lobilerinin baskı ile X platformunun politikasını değiştirdiğini hatırlattı.

Ali Saydam, "Baskı ile ABD'de üç önemli üniversitenin rektörlerini görevden aldırdılar. Sınır aşan bu ahlaksız savaşın mutlaka hesabı sorulacak. Bugün yayınlanmayan, gösterilmeyen bir sürü görüntü var. İsrail zulmünün boyutlarını analog medyada görmek pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de genel olarak Filistin meselesine ciddi bir ilgi ve destek olduğunu belirten Saydam, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir perde daha kalktı. Türkiye'de zırt pırt her şeye maydanoz olan kendilerine STK diyen çıkar grupları var. Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği vesaire, Filistin konusunda nerede bunlar? Güya sol tarafta olduklarını söylerler, neden onları göremiyoruz? TSK'nın gaz kullandığını iddia edenler, İsrail'in attığı fosfor bombasını göremiyorlar. Allah'tan bunlar çoğunlukta değildir. Hem gençlerde hem halkta Filistin konusunda çok ciddi bir duyarlılık ve destek var."

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin çalışmaları, 30 Aralık'a kadar Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.