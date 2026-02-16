İletişim Başkanlığından "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan'ın, çocukların neşe dolu seslerine ve gençlerin ufkunu açacak etkinliklere kapılarını araladığı belirtildi.

Tüm vatandaşların, ramazanın feyzini paylaşmak ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye'de Ramazan etkinliklerine beklendiği ifade edildi.

Program takvimine, "kulliyederamazan.com" internet adresinden ulaşılabilecek.