İletişim Başkanlığı'ndan Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik dönüşümde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlarla hayata geçirilen iş birliklerinin kamuda dönüşümü hızlandırıldığını belirtti.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025" programına katılmak üzere kente gelen Ayan, AA muhabirine TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye iletişim modeli perspektifinde el alınan yapay zeka araçlarının ve hizmetlerinin anlatıldığını söyledi.

Ayan, uçtan uça bir çalışma yaptıklarını anlatarak, "Kurumumuzdaki tüm birimlerde yapay zeka dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun bir adımı kurumdaki yapay zeka okuryazarlığını artırmak, bir adımı da bu okur yazarlığı artırırken ortaya iç kaynaklarımızla ürünler çıkarmak ve ileride bu ürünlerin kamuya daha fazla transferini sağlamak olacak." diye konuştu.

"TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bu süreçte kamudaki dönüşü hızlandırıyor"

Kamudaki teknolojik dönüşüme de değinen Ayan, şunları dile getirdi:

"TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından başlatılan Kamuda Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) programı yapay zeka kabiliyetinin geliştirme noktasında, kurumlarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü, İletişim Başkanlığı ile yapacağını duyurdu ve CİMER'e yapay zeka entegrasyonu sürecinde TÜBİTAK'ın stratejik bir partner olarak süreçte yer alacağını ilan etti. Bunun gibi bir çok farklı çalışma var. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bu süreçte kamuda ki dönüşü hızlandırıyor."

İletişim Başkanlığı'nın 7 Mayısta düzenleyeceği Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı'na da dikkat çeken Ayan, "Burada yapay zeka tarafından oluşturulacak içeriklerin oluşturabileceği yeni paradigmaya ve iletişim ekosistemine etkileri ele alınacak." ifadelerini kullandı.