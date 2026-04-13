İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok

İNGİLİZ The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin ortaya attığı iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekti.

İNGİLİZ The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin ortaya attığı iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekti.

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı ' Türkiye'ye yapılmış sayacağı' ve 'İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine' dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu iddia, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından harekete geçerek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu ortaya koydu. Gazete, bunun üzerine içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sanal medya üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv da İletişim Başkanlığı'nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınladı. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü hakikat mücadelesinin başarısını gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı