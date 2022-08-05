Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' oluşturulduğunu duyurdu.
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' oluşturulduğunu duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel