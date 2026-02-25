Haberler

İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüştü.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli" sonrası gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, panele iştirak eden Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki ülke arasında stratejik iletişim başta olmak üzere medya, kamu diplomasisi ve kurumsal işbirliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Türkiye ile dost ve kardeş ülke Somali arasındaki köklü ilişkilerin ve dayanışmanın iletişim boyutunu daha da güçlendirme irademizi teyit ettik. Bu anlayışla, karşılıklı tecrübe paylaşımını ve ortak projeleri artırma konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ve Somali ilişkileri karşılıklı güven ve stratejik ortaklık temelinde güçlenmeye devam edecektir."

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
