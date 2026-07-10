İletişim Başkanı Duran, Nurettin Topçu'yu andı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, düşünür, eğitimci ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yıl dönümünde andı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük mütefekkir, eğitimci ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Geride bıraktığı fikir mirası, genç nesillere ilham vermeye ve milletimizin düşünce hayatına ışık tutmaya devam ediyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı