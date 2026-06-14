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Jandarma'nın 187. yılı kutlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü zorluğa göğüs gererek büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başındaki tüm jandarma personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
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