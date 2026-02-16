İletişim Başkanı Duran: "Filistin Topraklarına Yönelik Her Türlü Gasbı Reddediyor, Şiddetle Kınıyorum"

(ANKARA)- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistin topraklarının "arazi kayıt süreci" adı altında işgalini kalıcılaştırmaya çalıştığını belirterek, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarında "arazi kayıt süreci" adı altında işgali kalıcılaştırmaya yönelik adım attığını belirterek, söz konusu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Duran'ın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz."