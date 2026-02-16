Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Filistin Topraklarına Yönelik Her Türlü Gasbı Reddediyor, Şiddetle Kınıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin, Batı Şeria’da Filistin topraklarının “arazi kayıt süreci” adı altında işgalini kalıcılaştırmaya çalıştığını belirterek, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum" dedi.

(ANKARA)- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistin topraklarının "arazi kayıt süreci" adı altında işgalini kalıcılaştırmaya çalıştığını belirterek, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarında "arazi kayıt süreci" adı altında işgali kalıcılaştırmaya yönelik adım attığını belirterek, söz konusu girişimin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Duran'ın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti