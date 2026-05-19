FETÖ bağlantılı 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen hesaplara erişim engeli getirildiğini belirtti. Duran, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam etmektedir. 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır."

Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir."

Kaynak: ANKA