İletişim Başkanı Duran, Solingen faciasında yaşamını yitirenleri andı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "33 yıl önce Solingen'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen o acı hala hafızalardaki yerini koruyor. Yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilge Ana Mevlüde Genç'i de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı, bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor. Irkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının hiçbir yerde karşılık bulmadığı bir dünya için mücadele etmek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı