İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis memuru Ali Barut için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Manisa'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Manisa Alaşehir'de görevi esnasında geçirdiği elim trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
