İletişim Başkanı Duran'dan "OECD 2026 Beceriler Zirvesi"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

"Değişimi yönetenler, geleceği şekillendirenler olacaktır. Türkiye, insan odaklı vizyonuyla bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Değişimi yönetenler, geleceği şekillendirenler olacaktır. Türkiye, insan odaklı vizyonuyla bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "OECD 2026 Beceriler Zirvesi"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın zirvede "hızla değişen dünyanın artık herkesin hayatını doğrudan etkilediğine" dikkati çektiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve yapay zeka ile birlikte hayatın her alanında köklü bir dönüşüm yaşandığını belirten Cumhurbaşkanımız, mesleklerin değiştiğini, yeni iş alanlarının ortaya çıktığını ifade etti. Bu sürecin durdurulamayacağını, önemli olanın süreci doğru okuyup yönlendirmek olduğunu vurguladı. İş hayatındaki dönüşümün merkezinde insan kaynağının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, nitelikli birey yetiştirmenin ve eğitimin stratejik önemine dikkat çekti."

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bilginin yalnızca öğrenilmesinin değil, kullanılmasının ve geliştirilmesinin fark oluşturduğunu vurguladığını aktararak, "Gençlerin ve kadınların bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kapsayıcı politikalarla yoluna güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Biliyoruz ki değişimi yönetenler, geleceği şekillendirenler olacaktır. Türkiye, insan odaklı vizyonuyla bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
