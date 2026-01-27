Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan, Nijerya ile medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bianca Odumegwu Ojukwu ile imzaladıkları "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na dair, "Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bianca Odumegwu Ojukwu ile imzaladıkları "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na dair, "Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Bola Ahmed Tinubu'nun huzurlarında, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Büyükelçi Sayın Bianca Odumegwu Ojukwu ile 'Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu adımla iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Nijerya arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak, kurumlarımız arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla Afrika ile olan köklü bağlarımızı stratejik adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı

Burgu bile çaresiz kaldı: Baykal Gölü'nde buzun kalınlığı şaşırttı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı