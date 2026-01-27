İletişim Başkanı Duran'dan, Nijerya ile medya ve iletişim alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bianca Odumegwu Ojukwu ile imzaladıkları "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na dair, "Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Bola Ahmed Tinubu'nun huzurlarında, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Büyükelçi Sayın Bianca Odumegwu Ojukwu ile 'Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu adımla iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Nijerya arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak, kurumlarımız arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin, iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla Afrika ile olan köklü bağlarımızı stratejik adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz."