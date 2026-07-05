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NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da: Tehditler ve Ukrayna Masada

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da: Tehditler ve Ukrayna Masada
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36'ncı NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde yapılacağını duyurdu. Zirvede savunma yatırımları, caydırıcılık, Avrupa-Atlantik tehditleri, Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyindeki gelişmeler ele alınacak; ayrıca ikili görüşmeler ve resepsiyon düzenlenecek.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir. Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk Devlet ve Hükümet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır. Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde toplanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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