Kara Ocak, Azerbaycan'ın Özgürlük Mücadelesinin Sembolü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kara Ocak'ın Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. 20 Ocak 1990'da Bakü'de yaşanan olayların Sovyet ordusunun masum sivillere yönelik saldırısı olduğunu ifade eden Duran, Türkiye'nin Azerbaycan'ın acı ve gururunu paylaştığını söyledi. Kara Ocak'ın 36. yılında şehitleri rahmetle andı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " Bakü'de yaşanan Kara Ocak, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgelerinden biridir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "20 Ocak 1990 gecesi, Bakü'de yaşanan Kara Ocak, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgelerinden biridir. Sovyet ordusunun masum sivillere yönelik saldırısı, tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak Azerbaycan halkı o karanlık gecede, zulme teslim olmayacağını ve istiklal iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün, Kara Ocak'ın 36'ncı yılında, Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ın acısını da gururunu da yürekten paylaşıyoruz. Kara Ocak'ta şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

