Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Sındırgı Depremi Açıklaması:  İlgili Tüm Kurum ve Birimler Durum Tespit Çalışmalarını Titizlikle Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından resmi kurumların yaptığı çalışmaları duyurdu ve vatandaşları teyit edilmemiş bilgilerin peşinden gitmemeleri konusunda uyardı.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Duran, resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Trump'tan dikkat çeken adım! O ülkenin vatandaşları sınırdışı edilecek
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti