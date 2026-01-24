İletişim Başkanı Duran'dan Sındırgı Depremi Açıklaması:  İlgili Tüm Kurum ve Birimler Durum Tespit Çalışmalarını Titizlikle Sürdürüyor

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Duran, resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.