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İletişim Başkanı Duran'dan "COP31" paylaşımı:

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, Cop31'e başkanlık ve ev sahipliği yaparak küresel iklim diplomasisinin merkezinde yer aldığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek. İklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillerin yaşam hakkının, doğal kaynakların ve ortak geleceğimizin güvence altına alınması meselesidir. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da ortaya konulacak ortak iradenin, iklim adaletini güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve kalıcı çözümlere kapı aralayan sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Duran, paylaşımında, İletişim Başkanlığınca COP31 kapsamında hazırlanan video klibe de yer verdi.

Kaynak: AA
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