Haberler

Terörsüz Türkiye'de tarihi adım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Duran, 'Milli Dayanışma Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılmasını tarihi adım olarak nitelendirdi. Sürecin pazarlık değil, devletin kararlılığı olduğunu; önceliğin terörün sona ermesi ve silahların bırakılması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu

Bu salgın bir başka! Binlerce kişiye bulaştı, sonunda korkulan oldu
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı

Annesiyle tartışan oğlunun canına kıydı
3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

Dünyayı tedirgin eden görüntü! 3 ülke felaketin ortasında kaldı
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi