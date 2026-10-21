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İletişim Başkanı Duran'dan "Bedir Mutabakat Zaptı"na ilişkin açıklama:

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- "Askeri üretimde işbirliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma-geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"nın dost ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliklerini güçlendirerek bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"nın dost ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildiren Duran, "Askeri üretimde işbirliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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