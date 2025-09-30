Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Adli bir olaya müdahale ederken görevli bulundukları devriye aracına sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrıcemil niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
