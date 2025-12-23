Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, medeniyetimizin köklü ilim geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturma iradesini yansıtmaktadır. Bilimi insanı merkeze alan bir gelişme aracı olarak gören bu yaklaşım, Türkiye'nin genç bilim insanlarına, araştırmacılarına ve girişimcilerine yeni ufuklar açma kararlılığını da ortaya koymaktadır."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarına da yer verdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Yalova Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası: Başkan, yardımcısını dava etti

Yerel yönetimlerde görülmemiş hamle: Başkan, yardımcısını dava etti