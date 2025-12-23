İletişim Başkanı Duran'dan "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, medeniyetimizin köklü ilim geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturma iradesini yansıtmaktadır. Bilimi insanı merkeze alan bir gelişme aracı olarak gören bu yaklaşım, Türkiye'nin genç bilim insanlarına, araştırmacılarına ve girişimcilerine yeni ufuklar açma kararlılığını da ortaya koymaktadır."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarına da yer verdi.